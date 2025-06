Ravenna: prosegue il piano di pulizia straordinario dei lidi e del centro in vista dell’estate

Hera in accordo con l’amministrazione comunale ha avviato, come di consueto, il servizio extra di spazzamento ‘misto’ che prevede operatori manuali dotati di soffiatori a spalla affiancati alle spazzatrici meccaniche per una pulizia sempre più approfondita

Con l’avvicinarsi della stagione estiva Ravenna si prepara a presentare le sue località costiere al meglio.

Hera, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha dato dunque il via a un nuovo ciclo del piano straordinario di pulizia che interesserà progressivamente tutti i lidi del territorio. L’obiettivo è garantire decoro e massima fruibilità degli spazi pubblici in vista del periodo turistico.

La modalità di intervento, collaudata ed incrementata si basa su uno “spazzamento meccanizzato misto”, che si aggiunge ai servizi ordinari. Questa tecnica non si limita all’uso delle tradizionali spazzatrici, ma le integra con l’azione mirata di operatori a terra. Muniti di soffiatori a spalla, questi ultimi assicurano una pulizia più profonda e capillare, raggiungendo anche marciapiedi, aiuole e piste ciclabili, aree spesso difficili per i soli mezzi meccanici. Questa sinergia tra operatori e mezzi è fondamentale per ottenere risultati ottimali, soprattutto in un periodo di grande afflusso.

Il programma degli interventi è stato attentamente pianificato per toccare tutte le località.

Le operazioni prenderanno il via in questi giorni concentrandosi inizialmente su Marina Romea, Porto Corsini, Casalborsetti e Lido di Dante. A Punta Marina verrà effettuato un primo intervento in occasione del Tricolore Air Show previsto il 7 giugno. Successivamente, nella prima metà di giugno, le squadre di pulizia si sposteranno per intervenire a, Lido di Classe e Lido di Savio. L’ultima fase di questo piano capillare è prevista tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, quando le attività di pulizia straordinaria si concluderanno interessando Marina di Ravenna, Punta Marina, e Lido Adriano assicurando così che l’intera costa ravennate sia pronta ad accogliere al meglio cittadini e turisti per il cuore della stagione estiva.

