Ravenna. Protezione civile, allerta meteo gialla per vento, stato del mare e criticità costiera dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani, giovedì 17 aprile

Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 16 aprile, alla mezzanotte di domani, giovedì 17, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 44, gialla per vento, stato del mare e criticità costiera. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi è valida l’allerta gialla numero 43 per stato del mare emessa ieri.

Nella giornata di giovedì 17 aprile sono previste piogge diffuse sul settore centro-occidentale. Durante la sera-notte le precipitazioni tenderanno ad interessare l’Appennino centro-orientale. Nella prima parte della giornata è inoltre prevista un’intensificazione della ventilazione sud-orientale lungo la fascia costiera, con venti di burrasca moderata (62-74 km/h) e mare da molto mosso ad agitato al largo, soprattutto sul settore settentrionale, dove l’altezza dell’onda potrà raggiungere i 3 metri.

Le condizioni del mare associate ad un livello di marea superiore al medio mare, potranno provocare locali fenomeni di ingressione marina ed erosioni del litorale lungo la costa ferrarese e ravennate. Dal pomeriggio la rotazione dei venti da sud-sud-ovest porterà un rinforzo del vento.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione. emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo- cosa-fare).

Si ricorda che l’amministrazione comunale si è dotata del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione. alertsystem.it/ravenna