Ravenna. Pugilato: l’Edera Boxing Gym Ravenna gareggia in Toscana, Veneto e Lombardia

Venerdì 19 Luglio il maestro Dinaro Gesualdo dell’Edera Boxing Gym si trova all’angolo blu dei due fratelli Ercole e Sabino Vitiello in una riunione pugilista ordinaria a Montepiano (PO). Il primo incontro della serata vede salire sul ring Vitiello Ercole che domina nettamente 3 riprese su 3, portando a casa una meritata vittoria ai punti. A seguire, Vitiello Sabino perde ai punti contro un avversario di casa in un match molto equilibrato in cui ha dimostrato forte grinta e determinazione.

Nel frattempo ad Abano Terme (PD), l’atleta Gibini Matilda sale fra le quattro corde scontrandosi con un’avversaria di casa con cui aveva già incrociato i guanti in precedenti riunioni pugilistiche. Il match termina con un discutibile pareggio che ha lasciato il pubblico perplesso.

Sabato 20 Luglio a Viadana (MN) è la volta di Uhunmwanho Samuel contro un forte rivale di casa. Nonostante il pugile ravennate sia riuscito a sovrastare l’avversario durante le prime due riprese, l’incontro termina con un pareggio.

Si conclude quindi con 1 vittoria, 1 sconfitta e 2 pareggi un altro weekend fuori casa per l’Edera Boxing Gym Ravenna.

Giovedì 25 Luglio a Ferrara (FE) l’Edera Boxing Gym parteciperà con i pugili Arapi Bekim, Gualdi Giacomo e Vitiello Ercole ad una riunione pugilistica internazionale ordinaria, organizzata dall’Accademia SSD in associazione con la Boxing Duran, alla fine della quale vedremo scontrarsi famosi atleti per due titoli intercontinentali.