Ravenna, rapina a mano armata in tabaccheria: ladro fugge in scooter dopo aver minacciato il titolare

Questa mattina, venerdì 1 agosto, un giovane ha messo a segno una rapina in un negozio di sali e tabacchi in via Sant’Alberto, a Ravenna. Con il volto coperto da una mascherina chirurgica, il malvivente ha minacciato il titolare settantenne con un cutter, costringendolo a consegnare l’incasso.

Il bottino ha superato il migliaio di euro, comprensivo anche dei soldi rimasti in cassa dalla giornata precedente. Subito dopo il colpo, il rapinatore è fuggito a bordo di uno scooter grigio, dirigendosi verso via dell’Agricoltura, dove sono presenti telecamere di sorveglianza.

I carabinieri intervenuti hanno avviato le indagini, esaminando le immagini delle telecamere per identificare il responsabile e ricostruire quanto accaduto.