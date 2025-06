Ravenna, riapre il 25 giugno la stazione ecologica di Marina di Ravenna dopo i primi lavori di riqualificazione

La stazione ecologica di Marina di Ravenna riaprirà mercoledì 25 giugno dopo essere stata chiusa dal 22 aprile per lavori di miglioramento dell’efficienza, della sicurezza e della fruibilità. Gli interventi, realizzati dal Gruppo Hera, sono finanziati nell’ambito del programma del PNRR dedicato alla riqualificazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani.

Il centro di raccolta di Viale dei Mille sarà nuovamente disponibile per famiglie e aziende con i consueti orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 14:30; martedì e giovedì dalle 13:30 alle 19:30; sabato dalle 8:30 alle 17:30; domenica dalle 9:30 alle 12:30.

Contestualmente, la stazione ecologica di Lido Adriano, che aveva ampliato gli orari per sopperire alla chiusura temporanea di Marina di Ravenna, tornerà al suo orario estivo abituale: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13:30 alle 19:30; martedì e giovedì dalle 8:30 alle 14:30; sabato dalle 8:30 alle 17:30; domenica dalle 9:30 alle 12:30.

La stazione ecologica di Marina di Ravenna però richiuderà nuovamente in autunno, dopo la pausa estiva, per consentire la prosecuzione degli interventi di ammodernamento e manutenzione. Tra i lavori previsti ci saranno modifiche impiantistiche per adeguarsi all’evoluzione normativa, ampliamento della capacità di stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti, asfaltatura, ripristino di strutture deteriorate, installazione di dispositivi per la regolamentazione degli accessi, potenziamento dell’illuminazione ordinaria e di emergenza, installazione di una pesa a ponte carrabile, sostituzione dell’ufficio di guardiania con una struttura ecosostenibile a impatto zero e rifacimento della cartellonistica e della segnaletica.

Per facilitare il corretto conferimento dei rifiuti, è disponibile l’app gratuita Il Rifiutologo, scaricabile da tutti gli store, che offre informazioni dettagliate sulla gestione di ogni tipo di materiale.

Inoltre, è attivo il servizio gratuito di ritiro a domicilio degli ingombranti, prenotabile sia tramite l’app Il Rifiutologo sia chiamando il servizio clienti Hera al numero verde 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.