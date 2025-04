Ingressi inclusi a Mirabilandia e Mirabeach per chi sceglierà la più importante catena alberghiera d’Europa per le famiglie con bambini

Ravenna, 14 gennaio 2025 – Più servizi per far vivere ai turisti italiani e stranieri delle giornate indimenticabili con attrazioni, tanto divertimento e spettacoli unici. È questo l’obiettivo del rinnovato accordo tra Mirabilandia, il più grande parco divertimenti d’Italia, e Club Family Hotel, la catena alberghiera leader nell’area della Romagna. I turisti che per l’estate 2025 sceglieranno una delle loro 14 strutture ricettive tra Milano Marittima, Riccione, Rimini, Cesenatico o Cervia avranno la possibilità di avere l’ingresso gratuito al parco divertimenti di Mirabilandia con oltre 35 attrazioni, 6 aree tematiche, show e spettacoli a tema, e all’adiacente parco acquatico Mirabeach che offre sabbia bianchissima, palme, una laguna cristallina, emozionanti scivoli ed esclusive aree Vip. L’accordo, siglato nei giorni scorsi, consente a due fra le più importanti realtà della riviera romagnola di unire le forze con l’obiettivo di valorizzare al massimo l’offerta turistica. Una partnership strategica che ruota attorno agli investimenti di due realtà leader nei rispettivi settori e che amplifica notevolmente l’offerta turistica del territorio.

“Il 2025 sarà per noi una stagione molto speciale perché apriremo la nuova area Nickelodeon Land dedicata proprio alle famiglie con bambini e giovani adulti, sottolinea Francesco Bertozzi Direttore Sales & Marketing di Mirabilandia. Un investimento importante che ancora una volta testimonia la grande attenzione che il Parco ha per la promozione del territorio, che passa anche attraverso un’offerta di divertimento sempre nuova e innovativa. Con Club Family Hotel rinnoviamo una partnership che in tre anni ha dato ottimi risultati e che ci ha permesso di intercettare nuovi visitatori. Siamo sicuri che anche quest’anno registreremo grandi soddisfazioni “.

“Abbiamo confermato un grande accordo, di cui personalmente vado molto fiero, dichiara Andrea Falzaresi, titolare di Club Family Hotel. Il nostro gruppo cerca sempre di regalare delle vacanze da sogno alle famiglie che ci scelgono. Per raggiungere questo obiettivo l’unico modo è offrire una qualità elevata di servizi, puntando all’eccellenza in ogni aspetto della nostra proposta di vacanza. Con Mirabilandia avevamo già degli ottimi rapporti e la firma del nuovo accordo ci consente di rafforzare ulteriormente un legame in cui crediamo molto, perché sia noi che loro abbiamo come obiettivo quello di regalare esperienze indimenticabili a coloro che ci scelgono. Avere un compagno di viaggio come Mirabilandia e Mirabeach è importante e strategico perché entrambe le realtà hanno ogni stagione milioni di contatti, ai quali possiamo comunicare delle proposte di vacanze veramente indimenticabili”.

La nuova sfida sul territorio del mercato delle vacanze per le famiglie con bambini e ragazzi parte, dunque, da questa rinnovata partnership che consente di proporre pacchetti vacanza davvero esclusivi, con la formula all inclusive.

Mirabilandia

850.000 mq, oltre 35 attrazioni, 6 aree tematiche, show, punti ristoro, negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia è il più grande parco divertimenti in Italia. Dall’apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all’avanguardia rendono il Parco da Guinness dei primati: iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, Divertical è il più alto water coaster al mondo ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente. Il 2019 è stato l’anno di Ducati World: 35.000 mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico dove è presente l’esclusivo Desmo Race, il roller coaster interattivo che simula la guida di una Panigale V4. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, la più vasta area presente in un parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Nella stagione 2022 è stata inaugurata The Walking Dead, l’horror house del parco completamente ispirata al tema della nota serie tv americana. Molto amato e seguito anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Hot Wheels City-La nuova sfida”, il più acclamato stunt show d’Europa, con il loop mobile più alto, 15 metri di altezza, mai eseguito prima in un parco divertimenti. Ad animare le vie del parco e alcuni spettacoli sono arrivati anche i famosi personaggi di Nickelodeon. Accanto a Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un Parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l’area è stata ampliata con ulteriori 20.000 mq, in cui sono ospitati 6 emozionanti scivoli, un’esclusiva area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq.

Club Family Hotel®

Club Family Hotel® è la più grande catena alberghiera in Italia specializzata nel segmento Family; nata nel 2011, conta ad oggi 13 hotel per un totale di più di mille camere, dislocate nelle località più belle della Romagna: Riccione, Cesenatico, Cervia e Milano Marittima. Viene riconosciuta in Italia come uno dei player più importanti per quel che riguarda il settore Family, con posizioni di rilievo sulle classifiche di gradimento di settore (primi su TripAdvisor in tutte le località in cui sono presenti, addirittura 1° struttura Family al mare con il Club Family Hotel Riccione). Fin dalla costituzione, il brand registrato Club Family Hotel® ha lavorato sulla propria reputazione curando con passione ogni dettaglio e raggiungendo altissimi livelli di fidelizzazione degli ospiti. La formula brevettata è la più ricca in Italia per numero di servizi in All Inclusive e per qualità di prodotto, riuscendo a mettere al centro il benessere di tutta la famiglia, con tante attività ed intrattenimento sia per i grandi che per i più piccoli, oltre che essere economicamente vantaggiosa per la famiglia grazie all’offerta che prevede 2 ragazzi fino a 18 anni gratis per tutta l’estate.