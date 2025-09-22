Cronaca. Ravenna, si “infiamma” il corteo per Gaza: blocco sul ponte mobile, traffico paralizzato e intervento della polizia

Mattinata di tensione in città durante il corteo a sostegno della popolazione di Gaza. Intorno alle 10.40 un piccolo gruppo di manifestanti, separatosi dal corteo principale, ha scelto di alzare il livello della protesta stendendosi di traverso sul ponte mobile, lungo la banchina sud.

Con uno striscione in mano e una resistenza definita “passiva”, i 6-7 attivisti hanno di fatto interrotto la circolazione, creando pesanti disagi al traffico, soprattutto all’altezza della rotonda di via Trieste.

La protesta ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine, che hanno sgomberato l’area e accompagnato almeno due persone in Questura per accertamenti.

La manifestazione, iniziata in maniera ordinata, ha così vissuto un momento di forte tensione che ha messo a dura prova la viabilità in una delle zone più delicate della città.