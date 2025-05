Ravenna. Polizia locale. Sospensione temporanea dell’attività per un esercizio commerciale di Viale Baracca

La chiusura avrà durata di 10 giorni

Ravenna, 31 gennaio 2025. Agenti della Polizia Locale di Ravenna hanno notificato oggi all’esercente di un minimarket di Viale Baracca, l’ordinanza che ha disposto la sospensione temporanea, per dieci giorni, dell’attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari.

Nello specifico, il provvedimento è scattato a seguito di ripetute violazioni, accertate nel corso del 2024, alla specifica Ordinanza che “vieta la vendita di bevande alcoliche dalle ore 18:00 alle ore 08:00, ovvero la loro somministrazione al di fuori delle aree attrezzate e di pertinenza degli esercizi pubblici o degli esercizi artigianali, a tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi, anche se effettuata tramite distributori automatici”, ubicati in varie zone del Centro Storico tra cui quella di viale Baracca.

In più occasioni, inoltre, il titolare del minimarket era stato sanzionato per vendita di alcolici a minorenni, in violazione della normativa di riferimento. L’attività di monitoraggio è finalizzata, in particolare, ad arginare situazioni di degrado e comportamenti che possono incidere sulla tranquillità dei residenti e sulla vivibilità dello spazio urbano.