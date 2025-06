Ravenna. Strada provinciale 302R Brisighellese, cantieri in corso a Sant’Eufemia e San Cassiano. La presidente della Provincia, Valentina Palli: “Si lavora a pieno ritmo per restituire un territorio sempre più sicuro”

Procedono i lavori volti al miglioramento della sicurezza stradale sul territorio provinciale. Questa mattina la presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli, il capo di gabinetto Nicola Pasi, Paolo Nobile, dirigente del Settore lavori pubblici, e il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli hanno effettuato alcuni sopralluoghi visitando due cantieri attivi nella zona del brisighellese, nelle frazioni di Sant’Eufemia e di San Cassiano.

Hanno potuto verificare l’andamento dei cantieri e la particolare difficoltà di esecuzione abbinata alla grande professionalità degli operatori. Nel cantiere di San Cassiano un elicottero ha trasportato il materiale utile alle lavoriazioni, mentre alcuni operai erano posizionati su un pendio molto ripido appositamente imbragati.

“La Provincia sta lavorando a pieno ritmo per il progressivo miglioramento della sicurezza sulle strade del territorio – spiegano la presidente Valentina Palli e il consigliere delegato alle strade e alla mobilità Luca Della Godenza -. Oltre ai lavori di ripristino del territorio a seguito dell’alluvione sono state portate avanti anche le opere programmate in precedenza. I lavori a Sant’Eufemia, già previsti prima dell’alluvione, e quelli realizzati in via d’urgenza a seguito della frana a San Cassiano sono due interventi molto importanti che riguardano una strada provinciale strategica per la viabilità del territorio dell’Emilia-Romagna e della Toscana. L’obiettivo è non solo quello di ripristinare il territorio, ma di ricostruire per renderlo migliore e più sicuro rispetto a come era prima”.

In particolare a San Cassiano procedono i lavori finalizzati alla messa in sicurezza del versante franoso lungo la strada provinciale 302R Brisighellese. I lavori, del valore di 3 milioni e 600mila euro sono finanziati dall’ordinanza n. 13/2023 del commissario alla ricostruzione post alluvione generale Francesco Paolo Figliuolo. L’intervento rientra nel piano di interventi posti in essere dall’Amministrazione provinciale per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali a seguito degli eventi alluvionali che nel maggio 2023 hanno colpito il territorio ravennate. Sul versante di monte sono previsti sia rivestimenti corticali che barriere paramassi, per uno sviluppo complessivo di 400 metri lineari pari ad una superficie di circa 2.000 mq. Le reti servono per il rafforzamento corticale funzionale a tenere in aderenza gli strati di arenarie mentre le barriere paramassi a proteggere la viabilità sottostante da massi in rotolamento.

Il ripristino a valle della strada procede mediante consolidatori ad ombrello e palificazioni per ricostruire il versante eroso dal fiume Lamone, tale tecnologia permette il reimpiego in loco del materiale smottato economizzando tempi e risorse e riducendo in tal senso l’impatto ambientale dell’intervento.

L’estensione dell’intervento, la quota di posa e l’elevata pendenza del versante rende la zona interessata inaccessibile alla gru e ai mezzi ordinari di cantiere e pertanto oggi è stato impiegato un elicottero per lo stoccaggio in quota del materiale di cantiere e sarà impiegato anche per la messa in opera dei pali e dei getti di fissaggio. L’intervento prevede, inoltre, il consolidamento del corpo stradale attraverso la realizzazione di palificate. Il termine dei lavori è previsto entro la fine dell’anno.

A Sant’Eufemia sono in corso di ultimazione i lavori del secondo lotto per la “Razionalizzazione e messa in sicurezza lungo la ex strada statale 302 Brisighellese”, inseriti in un programma di interventi volti all’eliminazione dei maggiori punti critici presenti lungo le arterie più rilevanti nell’ambito della mobilità provinciale-regionale.

I lavori, per un importo complessivo di circa 2 milioni e 500mila euro, sono stati finanziati per 2.065.827,60 euro dalla Regione Emilia-Romagna e per 500mila euro dalla Provincia, e comprendono la realizzazione di due interventi distinti nei pressi nell’abitato di Sant’Eufemia, dove la linea ferroviaria incontra la strada provinciale 302R Brisighellese.

Dopo il completamento del primo intervento, dedicato ai lavori di consolidamento del muro di sostegno del corpo stradale a est della linea ferroviaria, sono ora in corso di ultimazione i lavori di rettifica stradale a ovest della linea ferroviaria nel tratto della strada provinciale 302R compreso fra il ponte sul Rio Purocielo e il ponte sul Lamone.

L’ intervento riveste un carattere di rilevanza non solo funzionale, perché finalizzato alla rettifica e al contestuale allargamento del tratto stradale, ma anche strutturale in quanto volto al consolidamento del versante in frana mediante la creazione di una rilevante berlinese e la formazione di un sistema di rafforzamento e rivestimento di aree del versante stesso. La fine dei lavori è prevista per il mese di agosto.

Comune di Ravenna