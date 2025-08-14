Ravenna, sub scompare nel relitto del Paguro: caccia disperata in mare

Le acque al largo di Lido Adriano sono diventate teatro di una vasta operazione di soccorso, dopo che un sub cinquantenne non ha fatto ritorno da un’immersione nella zona del relitto della piattaforma Paguro. L’allarme è scattato quando i compagni di immersione, non vedendolo riemergere, hanno contattato immediatamente i soccorsi.

La macchina delle ricerche si è mossa rapidamente: la Guardia Costiera regionale di Ravenna coordina le operazioni, con il supporto di unità navali provenienti da Cesenatico e Rimini. Dall’alto, elicotteri dell’Aeronautica Militare e dei Vigili del Fuoco perlustrano l’area, mentre in profondità i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza stanno esplorando anche le zone interne del relitto.

Al momento, ogni sforzo è concentrato su quel tratto di mare che custodisce ancora il mistero della scomparsa. Le ricerche proseguono senza tregua, con la speranza che ogni minuto possa fare la differenza.