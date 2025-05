Ravenna, torna la rassegna “Concerti all’Oratorio”: musica barocca e omaggi a Corelli nella chiesetta di Ponte delle Assi

Per il quarto anno consecutivo, l’Oratorio Madonna di Pompei – noto ai ravennati come la chiesetta di Ponte delle Assi, in via Ravegnana – ospiterà la rassegna musicale “Concerti all’Oratorio”, in programma dal 18 maggio al 15 novembre 2025.

Il progetto, curato dal Maestro Giovanni Andrea Luisi, propone un ciclo di concerti dedicati alla musica da camera italiana tra Seicento e Settecento, con l’obiettivo di valorizzare autori spesso dimenticati come Scarlatti, Galuppi, Martini e Corelli, che furono punto di riferimento per giganti come Bach e Mozart.

La rassegna si inserisce nel più ampio percorso di recupero dell’oratorio settecentesco, restaurato nel 2021 grazie a una mobilitazione cittadina. Tra i risultati del percorso anche l’acquisto di un organo a canne, che sarà protagonista in più appuntamenti.

Il concerto inaugurale del 18 maggio alle ore 21.00 è già sold out, ma sono già aperte le prenotazioni per l’8 giugno e le date successive, contattando il numero 388 8091315 indicato nella locandina ufficiale.

Quest’anno la rassegna renderà un omaggio speciale ad Arcangelo Corelli, musicista romagnolo e padre del “concerto grosso”, stile che unisce strumenti solisti e ensemble orchestrale. Il cartellone 2025 prevede un ricco programma con strumenti diversi, dagli archi alla spinetta, fino a fisarmoniche, ottoni ed ensemble vocali.

Un pensiero particolare sarà rivolto a Loris Prati, scomparso di recente, che fu il promotore del restauro della chiesetta e primo firmatario della petizione che ne sollecitò il recupero. Senza il suo impegno, sottolineano gli organizzatori, questa rassegna oggi non esisterebbe.

La manifestazione, oltre a promuovere la musica colta, rappresenta anche un importante momento di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico locale, contribuendo a rendere fruibile uno degli edifici più amati della città.