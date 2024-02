Ravenna. Un altro velo tarato abbattuto da Fleximan

Fleximan di nuovo in azione a Ravenna. Distrutto nella notte un velo tarato che limitava la velocità a 70 km all’ora lungo Via San Vitale in direzione Russi, precisamente nel tratto di 200 metri della via Monaldina. Questo è il quinto episodio di autovelox danneggiati avvenuto di notte nelle ultime settimane nella provincia di Ravenna. La polizia locale sta attualmente conducendo le indagini riguardo a quest’ultimo atto vandalico. Gli autovelox danneggiati precedentemente si trovavano a Sant’Alberto, Osteria, Castel Bolognese e Faenza. Inoltre, lo scorso 6 febbraio si è verificato un danneggiamento anche nella zona di Rimini.