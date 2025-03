Arrestato dalla Polizia di Stato l’uomo indagato per una serie di scippi e rapine avvenuti in città nel periodo tra la fine di novembre e febbraio. Il rapinatore è un 40enne residente a Ravenna, già noto alle forze dell’ordine, nei confronti del quale è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura della Repubblica di Ravenna. Le accuse riguardano undici episodi di furti con strappo in strada e rapine ai danni di donne in bicicletta.