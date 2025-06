Ravenna. “Uno scatto per Bandiera Blu”, concorso fotografico aperto a tutti fino al 6 luglio 2025

Il Comune di Ravenna, in collaborazione con Cestha, ha indetto il concorso fotografico “Uno scatto per Bandiera Blu” ideato per promuovere il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for environmental education (Fee) per la qualità ambientale e la sostenibilità dei litorali.

Il concorso mira a rendere partecipi i cittadini, con una riflessione su come la spiaggia e il contesto naturalistico circostante possano essere veramente per tutti e tutte.

Possono partecipare fotografi professionisti e amatori che, attraverso le immagini, raccontino il tema dell’accessibilità e della fruibilità, tenendo in considerazione anche i valori e le caratteristiche delle località Bandiera Blu: qualità delle acque, gestione sostenibile del territorio, educazione ambientale, biodiversità e paesaggi costieri.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni. Ogni partecipante può inviare fino a 2 fotografie che devono essere scattate a Ravenna e nelle spiagge o aree naturali prospicenti.

Le fotografie vanno inviate entro e non oltre il 6 luglio 2025 all’indirizzo mail ceasra21@comune.ra.it indicando nell’oggetto “partecipazione concorso bandiera blu_nome dell’autore” e nel corpo della mail l’elenco puntato delle foto allegate, con titolo e indicazione del luogo dove sono state scattate.

Una giuria composta da esperti in fotografia, ambiente e comunicazione valuterà le opere in base a: coerenza con il tema, originalità e creatività, qualità tecnica e capacità comunicativa.

Le opere selezionate saranno esposte in una mostra e il Comune di Ravenna si farà carico delle stampe.

Ai primi tre classificati verrà consegnato un buono per partecipare, a bordo di un’imbarcazione, all’evento di liberazione in mare delle tartarughe marine a cura del Cestha che si svolgerà nell’estate 2025. Inoltre, la miglior fotografia a colori sarà inserita nel materiale informativo della Bandiera Blu che viene distribuito dagli Iat (Informazione e accoglienza turistica) del Comune di Ravenna durante la stagione estiva e in occasione di eventi dedicati alla Bandiera Blu.

Il regolamento completo al seguente link https://bit.ly/409H5rj