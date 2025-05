Ravenna. Uomo aggredisce infermiera e autista del 118 a Ravenna: arrestato dalle forze dell’ordine

RAVENNA – Un episodio di violenza si è verificato nella notte tra sabato e domenica nel territorio di Ravenna, coinvolgendo il personale sanitario del 118. Un uomo, di origine magrebina e con precedenti penali, ha aggredito un’infermiera e un autista del servizio di emergenza mentre erano in servizio. L’uomo, in stato di ubriachezza, era stato appena soccorso nei pressi della stazione ferroviaria di Cervia e trasportato all’ospedale di Ravenna.

Secondo quanto riferito, i sanitari hanno chiamato le forze dell’ordine dopo l’aggressione avvenuta all’interno dell’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i militari della radiomobile del NOR di Ravenna, che hanno fermato l’ambulanza nei pressi del centro commerciale ESP. Dopo aver ricostruito quanto accaduto, i militari hanno portato l’uomo al pronto soccorso, dove è stato dichiarato in arresto.

L’infermiera ha riportato lesioni alla mano, con una prognosi di tre giorni. Il 44enne è stato trattenuto nella caserma di via Sandro Pertini in attesa di essere sottoposto a processo per direttissima. L’episodio si inserisce in una serie di atti di violenza contro il personale sanitario che si sono verificati negli ultimi mesi nella zona.