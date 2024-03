Ravenna. Vendita abusiva di mimose in Viale Randi. Multato ed allontanato.

Come ogni anno, puntualmente, in concomitanza con la festa della donna, compaiono i venditori abusivi di mimose. Proprio per arginare tale fenomeno, la Polizia Locale di Ravenna ha intensificato in questo periodo i controlli.

8 marzo 2024, Ravenna. La Polizia Locale di Ravenna, in occasione della ricorrenza del 8 marzo, ha intensificato i controlli sul territorio, tesi a contrastare il fenomeno della vendita abusiva di mimose. È stato sanzionato un venditore abusivo, noto agli operanti per altre trasgressioni verosimili, intento nella vendita di fiori recisi, in possesso di autorizzazione per altra tipologia di commercio in forma itinerante. Oltre alla sanzione, per un totale di oltre 1.000 Euro, a carico del trasgressore, in forza nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana, è stato possibile adottare anche l’Ordine di allontanamento, propedeutico all’applicazione, in caso di ulteriore recidiva, del c.d. Daspo urbano,.

I controlli, posti in essere a tutela dei commercianti che, in un momento particolarmente difficile come questo, operano dentro il perimetro delle regole, proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Polizia Locale di Ravenna