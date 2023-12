Ravenna. Vigilanza sulla filiera ittica locale: la Guardia Costiera impegnata nell’operazione “SpINNaker”

La Guardia Costiera della Direzione Marittima della Regione dell’Emilia Romagna ha confermato il suo impegno nella vigilanza sulla filiera ittica locale durante le festività natalizie. L’obiettivo principale è quello di verificare il rispetto delle normative nazionali ed internazionali sulla tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino. Questa attività di controllo viene svolta senza interruzione e si intensifica durante il periodo natalizio, quando la domanda di prodotti ittici aumenta.

L’operazione “SpINNaker”, volta a contrastare la pesca illegale, è in corso su tutto il territorio nazionale e coinvolge anche i Comandi territoriali marittimi dell’Emilia-Romagna. Gli uomini e le donne della Guardia Costiera si impegnano in controlli a terra e in mare per prevenire e contrastare le attività di pesca illegale che compromettono la qualità del prodotto ittico e la leale concorrenza sul mercato.

Durante l’operazione sono stati effettuati 443 controlli e ispezioni, sono state comminate 38 sanzioni amministrative e 2 sanzioni penali, sono stati effettuati 26 sequestri di oltre 7 tonnellate di prodotto ittico e sono state comminate 38 sanzioni pecuniarie per un totale di circa 56.000 euro. A livello provinciale sono stati effettuati circa 141 controlli e ispezioni, sono stati effettuati 7 sequestri di circa 6,5 tonnellate di prodotto ittico e sono state comminate 8 sanzioni pecuniarie per un totale di circa 13.000 euro. La Guardia Costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Si invita la cittadinanza e gli operatori del settore a segnalare eventuali irregolarità ai Comandi territoriali della Guardia Costiera.