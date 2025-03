Ravenna, visita di Re Carlo III a rischio a causa di problemi di salute

La programmata visita di Re Carlo III in Italia, che include tappe a Roma e Ravenna dal 7 al 10 aprile, è ora incerta, a causa di recenti problemi di salute del monarca britannico. La notizia arriva a seguito di una comunicazione ufficiale da Buckingham Palace, che ha reso noto che il re sta attualmente affrontando effetti collaterali temporanei legati al trattamento oncologico a cui si sta sottoponendo.

Giovedì 27 marzo, durante il suo programma di cure, Re Carlo III ha subito una reazione avversa che ha richiesto un breve periodo di osservazione in ospedale. Di conseguenza, gli impegni ufficiali previsti per il pomeriggio sono stati rinviati, e il programma di venerdì 28 marzo è stato riprogrammato in via precauzionale. La sua salute è al centro delle preoccupazioni, e i medici continuano a monitorare costantemente le sue condizioni.

Nonostante le incertezze, al momento la visita a Roma e Ravenna è ancora confermata, ma la situazione resta sotto stretta osservazione. La decisione definitiva dipenderà dall’evolversi delle sue condizioni nei prossimi giorni.