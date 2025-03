Ravenna. Zuffa tra studenti… e spunta una catena. Intervento delle forze dell’ordine

Lite violenta oggi intorno alle 14.20 in via Carducci, zona Giardini Speyer a Ravenna. Protagonisti diversi studenti di età compresa tra i 17 e i 19 anni che stavano uscendo da scuola. Durante l’alterco, un minorenne è stato preso di mira e aggredito con una catena. Sul posto è intervenuta prontamente un’ambulanza, ma per fortuna nessuna persona ha riportato ferite gravi. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente con due volanti della Polizia di Stato e una pattuglia della Polizia locale di Ravenna per gestire la situazione e identificare i responsabili della violenta aggressione.