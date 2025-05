Re Carlo III e Camilla in visita a Ravenna: attesa per il viaggio reale

Re Carlo III e la regina consorte Camilla stanno programmando una breve visita a Ravenna tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. La tappa emiliana è parte di un viaggio ufficiale in Italia in occasione del Giubileo. Le informazioni riguardanti il programma della visita rimangono riservate, come da prassi.

Fonti locali, tra cui il Corriere Romagna, hanno rivelato che le autorità della città sono già state avvisate dell’arrivo dei reali. Durante la loro permanenza, si prevede una visita al Museo Byron, recentemente inaugurato e dedicato al celebre poeta inglese, che trascorse un lungo periodo a Ravenna, in particolare a Palazzo Guiccioli.

Ulteriori dettagli sulla visita saranno resi noti nei prossimi giorni, ma l’attesa per questo evento è già palpabile tra i cittadini e gli appassionati di storia e cultura.