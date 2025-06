Referendum 2025: chiusura delle urne e prima analisi dell’affluenza ai referendum in Italia e nel Riminese

Alle ore 15 di lunedì 9 giugno si sono concluse le operazioni di voto per i referendum nazionali, con lo spoglio delle schede che è iniziato immediatamente. Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, l’affluenza alle urne a livello nazionale si attesta al 29,15%, sulla base dell’esame di 27.943 sezioni su un totale di 61.591. I primi sondaggi indicano che nessuno dei cinque quesiti referendari, riguardanti lavoro e cittadinanza, ha raggiunto il quorum necessario per la validità.

In provincia di Rimini, l’affluenza si registra in variazioni tra i diversi comuni. I dati aggiornati alle 15 evidenziano percentuali che oscillano dal 21,98% di Sassofeltrio al 35,92% di Santarcangelo di Romagna. Tra i comuni più popolosi, Cattolica ha registrato un’affluenza del 32,19%, mentre Rimini, città capoluogo, non ha ancora fornito dati ufficiali.

Tra gli altri centri della provincia, Poggio Torriana si distingue con il 35,52%, il dato più alto, mentre Montefiore Conca si ferma al 23,45%. La partecipazione complessiva si mantiene inferiore ai 36% in molte località, indicando una presenza limitata alle urne fino a questo momento.

L’attesa è ora rivolta ai risultati definitivi delle operazioni di scrutinio, che forniranno un quadro completo sulla partecipazione e l’esito dei quesiti referendari.