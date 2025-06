Coriano. Referendum abrogativi 8 e 9 giugno, le informazioni utili al voto

Coriano, 3 giugno 2025 – L’8 e il 9 giugno i cittadini saranno chiamati al voto su cinque referendum abrogativi. L’amministrazione comunale di Coriano informa che, al fine di provvedere al tempestivo rilascio delle tessere elettorali, sono previste aperture straordinarie.

Gli orari sono i seguenti: mercoledì dalle ore 9:00 alle 13:00, giovedì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00, venerdì 6 e sabato 7 giugno dalle ore 9.00 alle 18:00, domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

I cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Coriano per votare dovranno essere in possesso di carta d’identità in corso di validità e avere nella tessera elettorale spazi vuoti utilizzabili per i timbri e quindi per la certificazione della partecipazione al voto.

Tutte le info sono consultabili sul sito del Comune di Coriano al seguente indirizzo https://comune. coriano.rn.it/.

I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 8 giugno e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 9 giugno 2025.

Comune di Coriano