Referendum abrogativi, urne aperte l’8 e 9 giugno: tutte le informazioni utili sul canale on line del Comune di Rimini

Domenica 8 e lunedì 9 giugno si vota per cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, l’amministrazione comunale ricorda che tutte le informazioni utili si possono trovare sul canale on line predisposto dal Comune di Rimini per segnalare ai cittadini come esercitare il diritto di voto e quali sono le modalità per poter usufruire dei servizi di trasporto gratuito ai seggi per favorire la partecipazione delle persone con difficoltà motorie: https://www.comune.rimini.it/novita/avvisi/trasporto-gratuito-ai-seggi

Per votare è necessario avere carta d’identità e una tessera elettorale con spazi disponibili. È opportuno verificare in anticipo la presenza sulla tessera elettorale di spazi vuoti utilizzabili per la certificazione della partecipazione al voto.

In caso di esaurimento di tutti gli spazi o di smarrimento della tessera elettorale, occorre rinnovare la tessera elettorale (oppure richiederne duplicato in caso di smarrimento) presentandosi presso uno degli uffici elettorali che, oltre alle aperture abituali, effettueranno anche aperture straordinarie in vista del Referendum

L’ Ufficio Elettorale (via Marzabotto, 25) è aperto al pubblico con il seguente orario:

fino a Giovedì 5 giugno dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 Venerdì 6 giugno 08:00 – 18:00 orario continuato

Sabato 7 giugno 08:00 – 18:00 orario continuato

Domenica 8 giugno 07:00 – 23:00 orario continuato

Lunedì 9 giugno 07:00 – 15:00 orario continuato

Per il rilascio di duplicati domenica 8 giugno saranno aperte dalle ore 07:00 alle ore 20:00 con orario continuato anche le seguenti sedi:

Delegazione Anagrafe Centro Storico, Piazza Cavour, 30

Delegazione Anagrafe ex Circoscrizione 3 (Miramare) P.zza Decio Raggi, 1

Delegazione Anagrafe ex Circoscrizione 5 (Viserba) Via Mazzini, 22

Delegazione Anagrafe Villaggio Primo Maggio Via Bidente, 1P

Delegazione Anagrafe Corpolò Piazza dei Bizzocchi, 4 2)

Si segnala inoltre che in occasione delle prossime consultazioni elettorali, esclusivamente per il rinnovo delle carte d’identità, l’ufficio anagrafe di Via Marzabotto effettuerà aperture straordinarie nelle giornate di:

• Sabato 7 giugno dalle ore 8:00 alle ore 12:00

• Domenica 8 giugno dalle ore 8:00 alle ore 20:00

Trasporto gratuito ai seggi per persone con disabilità

L’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio di trasporto gratuito ai seggi per favorire la partecipazione delle persone con difficoltà motorie alle operazioni di voto. Il trasporto, tramite pulmino appositamente attrezzato, verrà effettuato nella giornata di domenica 8 giugno dalla Cooperativa sociale ‘La Romagnola’ dalle ore 9 alle ore 17. Il servizio consiste nel trasporto dal cortile dell’abitazione al cancello della sezione e ritorno (il volontario non entrerà nell’abitazione dell’elettore e neppure nella sezione elettorale). Sarà possibile prenotare il servizio al numero 3488572641 nella giornata di sabato 7 giugno dalle ore 8:30 alle ore 12:30. La Romagnola, attiva dal 1994 e specializzata nel trasporto di persone con disabilità e dializzati su tutto il territorio provinciale, mette a disposizione la propria esperienza per assicurare la mobilità delle persone con fragilità. L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini interessati a usufruire di questo servizio, che rappresenta un concreto supporto all’esercizio del diritto di voto per tutti.

Voto assistito

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da non consentire l’autonoma espressione del diritto di voto, possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall’Azienda U.S.L.. Le attestazioni mediche e i certificati di accompagnamento sono rilasciati presso la sede dell’A.U.S.L. Servizio di Igiene pubblica sita in via Coriano n. 38 (Colosseo) ambulatori certificazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 10:30 (accesso senza prenotazione).

Apertura Straordinaria il giorno domenica 8 giugno 2025 dalle ore 11:30 alle ore 13, presso la sede dell’A.U.S.L. Servizio di Igiene pubblica sita in via Coriano n. 38 (Colosseo Ingresso D Ambulatorio 1 piano terra) ambulatori certificazioni.

Voto domiciliare

Possono richiedere di essere ammessi al voto nella propria abitazione gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto gratuito ai seggi (con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato) e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.

Per esercitare tale diritto, l’elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, tra il 40° e il 20° giorno antecedente le elezioni (tra il 29 aprile e il 19 maggio) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, indicando il completo indirizzo.

Alla dichiarazione devono essere allegati:

-Copia della tessera elettorale;

-Certificazione medica rilasciata dall’Azienda U.S.L. da cui risulti l’esistenza dell’infermità fisica tale da impedire l’elettore di recarsi al seggio.

-Il voto verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora dell’elettore, con l’assistenza di uno scrutatore e del segretario.

I 5 quesiti referendari

1-Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione

2-Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale.

3-Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi.

4-Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione.

5-Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Comune di Rimini