Reggini e Comune di Cattolica: una partnership che si rinnova per la mobilità sostenibile della Regina dell’Adriatico

CATTOLICA – Cerimonia ufficiale di consegna questa mattina, giovedì 6 giugno, a Cattolica, da parte del Gruppo Reggini di due automobili al Comune di Cattolica. Reggini si conferma così mobility partner del Municipio. La consegna, a cui ha partecipato la sindaca Franca Foronchi, si è tenuta nella sede cattolichina della Concessionaria Reggini.

I mezzi consegnati, una Volkswagen Golf e una Skoda Kamiq, verranno utilizzati per le esigenze di mobilità dell’ente, a disposizione quindi del personale e degli amministratori per le esigenze lavorative e gli spostamenti istituzionali, senza costi di acquisto o noleggio per il Comune. Il parco auto del Comune con queste courtesy car si arricchisce così di due veicoli funzionali e di qualità.

Una collaborazione questa, tra il Gruppo Reggini e il Comune di Cattolica, iniziata nel 2012. “Siamo lieti di rinnovare questa preziosa collaborazione – afferma Maria Reggini – e di continuare a sostenere la mobilità del personale comunale per le loro necessità lavorative. Questo impegno rappresenta un ulteriore passo nel nostro contributo alla comunità locale, fornendo veicoli a basso impatto ambientale e a basso consumo per promuovere una mobilità sostenibile.”

Skoda Kamiq combina i vantaggi di un vero suv, come la significativa altezza da terra, con l’agilità di un’auto compatta; Volkswagen Golf si conferma un’auto dal grande comfort, agilità e tecnologia avanzata.

Oltre a questa importante partnership, è forte il legame del Gruppo Reggini con il territorio di Cattolica, dove è presente anche con un punto vendita che ospita anche il lancio di tre nuovi modelli di automobili: la Skoda Kodiaq, l’Audi A3 AllStreet e la nuova Volkswagen Tiguan.

Un’importante novità per la concessionaria di Cattolica è l’arrivo del nuovo responsabile di sede, Agostino Squadrani, che accoglie con grande entusiasmo questa sfida: “Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo ruolo a Cattolica e di iniziare con il lancio di tre modelli di auto eccezionali, note per la loro qualità e dalle incredibili prestazioni”.

Nelle immagini: Maria e Filippo Reggini con la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, e il responsabile di sede Agostino Squadrani.