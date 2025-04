Reggini riceve il Volkswagen Sustainability Dealer Award per l’impegno green e i valori che contraddistinguono il Gruppo

Rimini e San Marino. Nella giornata di oggi, il dott. Matteo Butturini, responsabile sviluppo rete Volkswagen Group, consegna nelle mani della famiglia Reggini il Volkswagen Sustainability Dealer Award, un premio prestigioso conferito dalla Casa Madre alle concessionarie che si distinguono particolarmente per l’impegno, con azioni e progetti concreti, verso la salvaguardia ambientale e che adottano e promuovono pratiche ecologiche e sostenibili in vari aspetti del loro business e all’interno delle comunità locali attraverso iniziative di sensibilizzazione e supporto a progetti ambientali.

Che quella di Reggini sia una storia votata all’eccellenza, all’innovazione e alla ecosostenibilità è noto. Coi suoi settantaquattro anni di storia, 110 dipendenti, 3 punti vendita dislocati su San Marino, Rimini e Cattolica, Reggini, concessionaria dei brand Volkswagen, Audi, Skoda e Volkswagen Veicoli commerciali per la Repubblica di San Marino e la provincia di Rimini, ha da tempo ‘colorato di verde’ la propria mission e direzionato una filosofia già fondata sulla cura e sull’attenzione alla persona, alla cura e all’attenzione del pianeta che lasceremo alle generazioni future.

“Siamo orgogliosi e onorati di essere stati insigniti di questo prestigioso riconoscimento, – dice Maria Reggini – che conferma l’impegno costante del Gruppo verso l’ambiente e in valori che per noi oggi sono centrali. Siamo infatti fermamente convinti che perseguire la sostenibilità ambientale non sia solo una responsabilità, ma anche un’opportunità per innovare, crescere e creare un impatto positivo sulla nostra comunità e sul pianeta. Essere riconosciuti per le nostre pratiche eco-friendly ci motiva e ispira ancora di più. Ringraziamo sinceramente tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo e ci impegniamo a mantenere elevati gli standard di eco-sostenibilità in tutte le nostre attività future.”

“L’attenzione verso i temi di sostenibilità ambientale, riduzione delle emissioni e dei costi energetici, nella nostra Azienda si è concretizzato attraverso un piano di importanti azioni – prosegue Filippo Reggini – Ne cito alcuni: l’installazione di circa 800 pannelli fotovoltaici su un’area di 2000 mq che ci hanno permesso di raggiungere un’autonomia energetica dell’80%, l’impianto produce infatti circa 400.000 kWh all’anno e per quanto riguarda l’energia immessa in rete (non autoconsumata dalla concessionaria) è di circa 132.000 kWh. Pertanto, risulterebbe una quota di energia autoconsumata pari a 268.000 kWh annui. Oltre a ciò, segnalo l’adesione a progetti internazionali come “We grow Trees” di Treedom, la realtà che si sta occupando di riforestazione, con la quale abbiamo creato il “Bosco Reggini” che oggi conta oltre 1000 alberi e, a livello locale, la collaborazione con la Scuola Media di San Marino insieme alla quale abbiamo sostenuto il progetto “Il Bosco che verrà: una classe un bosco”, che ha coinvolto gli alunni nella piantumazione di migliaia di piante per promuovere la biodiversità.”

Già da alcuni anni, infine, con la Casa Madre Volkswagen, Reggini prende parte al progetto “Way to Zero” che testimonia l’impegno per la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni, perseguendo la ‘Carbon Neutrality’, ovvero la strategia europea a lungo termine che si traduce nell’impegno a contenere le emissioni e rimuovere dall’ambiente la stessa quantità di anidride carbonica che si è prodotta. Un impegno che non riguarda solo le aziende, ma anche le istituzioni e gli individui. Chi sceglie Reggini fa una scelta che va oltre il semplice acquisto: partecipa in prima persona a un progetto aziendale e collettivo di cambiamento che si adopera per il miglior futuro del nostro pianeta.

Nella foto:

La famiglia Reggini con il responsabile sviluppo rete Volkswagen Group e i responsabili commerciali della concessionaria.