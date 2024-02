Reggini Rimini e San Marino – Open Weekend con la presentazione di Nuova T-Cross

Reggini presenta la nuova T-cross

Insieme ai cestisti della RBR, OPEN WEEKEND all’insegna di una quotidianità ‘Bella da Vivere’

Rimini e San Marino. Nel weekend del 24 e 25 febbraio per gli appassionati di auto si profilano due giornate ideali per scoprire in anteprima, con i consulenti dedicati, la nuova T-Cross, il City SUV compatto dalla tecnologia avanzata pensata per gli spostamenti quotidiani e il tempo libero.

Per il lancio della vettura nella sua rinnovata interpretazione, Reggini ha scelto un Open Weekend che si svolgerà sabato e domenica nelle due concessionarie del Gruppo, quella di San Marino (Strada Rovereta, 52) e quella di Rimini (via Macanno 45); un happening per gli appassionati del brand e non solo.

“Sarà un piacere condividere questa anteprima con tutti coloro che accoglieranno il nostro invito – dichiara Maria Reggini – Tema delle due giornate è la quotidianità ‘Bella da Vivere’, e chi parteciperà potrà ‘gustarsi’ la nuova T-Cross accompagnando l’esperienza con un’esclusiva proposta di tipicità del territorio a cura di “Gastroteca di Casa Sartini” e la possibilità di incontrare alcuni atleti della RBR Rinascita Basket Rimini che saranno con noi per l’occasione presso la concessionaria di Rimini.”

‘Bella da vivere’ è il claim che esprime lo spirito Urban Pop del City SUV a guida alta nei suoi rinnovati quattro allestimenti: T-Cross, Life, Style e R-Line, un’auto compatta nelle dimensioni, dallo stile distintivo che emerge dal profilo elegante reso ancora più particolare dall’iconico faro posteriore, IQ Light Matrix, una vera e propria ‘firma’ luminosa.

Gli appassionati di basket avranno l’occasione di ricevere i biglietti omaggio per la partita RBR-Vigevano del 10 marzo. A partire dalle ore 16:00, infatti, le prime dieci persone che entreranno nella concessionaria di Rimini riceveranno in omaggio il biglietto per la partita.

Per testare appieno le potenzialità dell’auto, in questa occasione sarà inoltre possibile effettuare il Test Drive.