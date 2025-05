Regionali, al voto il 17 e 18 novembre

“Abbiamo incontrato il presidente della Corte d’Appello di Bologna, il dottor Oliviero Drigani, e abbiamo condiviso l’indizione delle elezioni regionali per il 17 e 18 di novembre”.

Lo ha detto la presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, incontrando la stampa in viale Aldo Moro.

“A partire ad questa settimana gli uffici della Regione Emilia-Romagna formalizzeranno la domanda” per la data indicata, spiega Priolo e “attendiamo – aggiunge – la risposta della Corte d’Appello di Bologna per le prossime settimane.

Quella di domenica 17 e lunedì 18 novembre è prima data utile che abbiamo condiviso, per quanto riguarda sia la funzionalità della Regione sia quella della Corte d’Appello, per fare in modo che le operazioni siano le più rapidi e le più efficienti possibile. Avevamo una finestra fino al 12 dicembre, ma abbiamo provato ad anticipare prima possibile”. “Sono già state contattate tutte forze politiche, tramite i capigruppo dell’Assemblea legislativa e la presidente Emma Petitti”, conclude Priolo sottolineando come fosse “giusto che lo sapessero anche i cittadini”.

Ansa