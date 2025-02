Regionali Emilia Romagna, de Pascale verso l’elezione alla presidenza. Affluenza definitiva al 46,42%. Schlein: ‘Una vittoria emozionante, straordinario Pd’

L’Emilia-Romagna resta una roccaforte del Pd e del centrosinistra.

Le proiezioni evidenziano un distacco che non appare colmabile: Michele de Pascale, candidato del Pd sostenuto dal centrosinistra in versione campo larghissimo, viaggia attorno al 56%, in vantaggio di oltre 15 punti sulla sua sfidante Elena Ugolini.

In Emilia Romagna una “vittoria emozionante e commovente”, con “un dato straordinario che si profila per il Pd”, “perno dell’alternativa a queste destre”. Lo ha detto Elly Schlein nel discorso in diretta su Rainews.

“E’ stato un anno e mezzo di speculazioni politiche, di scontri. Nella nostra terra le persone hanno paura, le imprese si chiedono cosa devono fare per il loro futuro. Da questa campagna elettorale deve finire la speculazione politica e deve iniziare una nuova collaborazione istituzionale per l’Emilia-Romagna. Io spero, già nei prossimi giorni di poter incontrare la presidente del consiglio e su questo poter segnare un cambio un cambio di passo. Serve che tutti siano disponibili a un grande cambio di passo”. E’ l’appello in tema di alluvione di Michele de Pascale.

Seconda proiezione Opinio-Rai; De Pascale al 55,7%

Per la seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale con il 55,7% (coalizione al 56%), mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini ha il 41,1% (coalizione al 41%) . Il candidato Federico Serra (Sinistra) è dato dall’1,9% (coalizione all’1,7%).

Seconda proiezione La7, Pd al 39,80%

Alla seconda proiezione La7-Swg, con De Pascale al 56,50% e la candidata Elena Ugolini al 30,80%, il Pd otterrebbe il 39,80% dei consensi, Avs il 6%, M5S il 4,30%, la lista De Pascale Presidente 4,20% e la lista Emilia Romagna Futura il 2,10%. La coalizione avrebbe oltre il 56% dei consensi.

Prima proiezione La7-Swg, De Pascale 56,10%

Quando è solo all’8% la copertura, la prima proiezione Swg La7 dà il candidato del centrosinistra alle Regionali dell’Emilia Romagna Michele De Pascale al 56,10%; segue Elena Ugolini del centrodestra al 40,80%. Altri candidati si fermano al 3,10%.

Prima proiezione Opinio-Rai; De Pascale al al 56,8%

Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale con il 56,8%%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini ha il 39,4%.

Affluenza definitiva al 46,42%

E’ stata del 46,42%, l’affluenza definitiva alle urne in Emilia-Romagna. Alle precedenti regionali il dato si era attestato al 67,27%. Si registra quindi un calo del 21%. Nel 2020 si votò in un solo giorno. La Province in cui l’affluenza è stata maggiore sono quelle di Bologna con il 51,67% e Ravenna con il 49,72% mentre è Rimini quella con l’affluenza minore risultata pari al 40,73%. A Bologna il dato ha raggiunto quota 52,98%.

Instant poll La7, avanti de Pascale

Secondo il primo instant poll di La7-Swg, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale tra il 54.5% e il 58.5%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini si ferma tra il 39.5% e il 43.5%. Gli altri candidati ottengono tra 1 e 3 punti

Exit poll Opinio-Rai; De Pascale tra il 53% e 57%

Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale con un forchetta tra il 53% e il 57%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini è tra il 39% e il 43%. Il candidato Federico Serra (Sinistra) è dato dall’1 al 3%

