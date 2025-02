Regionali Emilia Romagna, exit poll: de Pascale in vantaggio tra il 53% e 57%. Ugolini ha una forchetta tra il 39% e il 43%

Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale con un forchetta tra il 53% e il 57%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini è tra il 39% e il 43%.

Il candidato Federico Serra (Sinistra) è dato dall’1 al 3%

Instant poll La7, avanti de Pascale

Secondo il primo instant poll di La7-Swg, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale tra il 54.5% e il 58.5%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini si ferma tra il 39.5% e il 43.5%.

Gli altri candidati ottengono tra 1 e 3 punti

Ansa