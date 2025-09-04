Regione. Al via stasera alle 21.00 lo sciopero dei treni: possibili ritardi e cancellazioni tra oggi e domani

Da questa sera alle 21 e fino alle 18 di venerdì 5 settembre, si prevede un’interruzione nel servizio ferroviario su tutto il territorio nazionale a causa di uno sciopero generale indetto da Sindacato Generale di Base (Sgb) e dall’assemblea dei macchinisti e del personale di bordo. La mobilitazione coinvolge sia il trasporto passeggeri che quello merci, influenzando numerosi servizi ferroviari.

Le compagnie Trenitalia e Italo hanno annunciato che alcuni treni a media e lunga percorrenza continueranno a circolare, con dettagli disponibili sui rispettivi siti web. Per quanto riguarda i servizi regionali, sono garantiti i treni essenziali durante le fasce orarie di maggiore attività, ovvero dalle 6:00 alle 9:00 nei giorni feriali, in conformità alle disposizioni di legge per le interruzioni di servizio.

I passeggeri che desiderano annullare i loro viaggi possono richiedere il rimborso, con scadenze differenti: per i treni Intercity e Frecce fino all’orario di partenza previsto, mentre per i treni regionali fino alle 24:00 del giorno precedente lo sciopero.