Regione. Allerta gialla per piene dei fiumi, valida dalle 00:00 del 02 febbraio 2025 fino alle 00:00 del 03 febbraio 2025

Per domenica 2 febbraio, non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia, nelle zone montane e collinari, non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. La criticità idraulica nel settore centro-orientale si riferisce al transito della piena di Reno, mentre nella pianura modenese/reggiana sono possibili superamenti della soglia 1 e localizzati superamenti della soglia 2.