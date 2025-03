Regione. DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE IN AMBITO LAVORATIVO, FIRMATO UN PROTOCOLLO D’INTESA FRA NURSIND E CONSIGLIERA DI PARITA’

Rodigliano: “Benessere dei professionisti da sempre nostra priorità”. “Alvisi: “Accordo importante, a disposizione di chiunque tutelando la privacy di chi denuncia”

BOLOGNA, 4 MAR 2024 – Un protocollo d’intesa per favorire l’accesso all’istituto del Consigliere di parità della Regione Emilia-Romagna in caso di discriminazioni e molestie sul posto di lavoro. Il Nursind, il sindacato degli infermieri e delle ostetriche, dopo la firma di un altro protocollo a livello provinciale bolognese nel 2020, rinnova il suo impegno a difesa dei diritti di lavoratori e lavoratrici, con la firma di un nuovo accordo fra la segretaria regionale Antonella Rodigliano e la consigliera di parità in viale Aldo Moro, Sonia Alvisi, avvenuta alla presenza anche dei segretari provinciali di Ravenna, Ferrara e Modena.

“Con questa firma rinnoviamo il nostro impegno per favorire parità di genere e benessere lavorativo, che per noi sono da sempre obiettivi fondamentali” sottolinea proprio Rodigliano, ricordando i risultati ottenuti con l’accordo precedentemente sottoscritto a livello territoriale a Bologna, “che ci ha già portato alla tutela di molti professionisti. È quindi importante far comprendere a tutte e tutti che le discriminazioni vanno combattute anche stimolando la collaborazione fra colleghi”.

Il protocollo rappresenta un impegno concreto verso azioni mirate a realizzare pari opportunità, promuovere il benessere sul lavoro, combattere discriminazioni e molestie e valorizzare le differenze di genere. Si tratta di azioni fondamentali per il Nursind al fine di migliorare anche la produttività, l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, ponendo al centro il rispetto dei diritti e la dignità dei lavoratori. Molestie e discriminazioni nel mondo del lavoro sono spesso fenomeni ancora molto diffusi e allo stesso tempo sommersi: promuovere ambienti lavorativi sicuri e rispettosi, come punta a fare il protocollo sottoscritto, rappresenta una sfida cruciale sia per il sindacato che per la consigliera di parità.

“Quello appena firmato con il Nursind è un protocollo molto importante a supporto di chi si trova in situazioni di discriminazioni o molestie in ambito lavorativo -spiega la consigliera Sonia Alvisi-. Il nostro ufficio, che è un soggetto terzo rispetto all’ente, è a disposizione di chiunque, senza alcun costo e con la massima tutela della privacy: chi ne ha bisogno adesso può rivolgersi non solo direttamente a noi, ma anche al al sindacato”.

“Il Nursind ha da sempre a cuore il benessere dei professionisti che rappresenta -conclude Antonella Rodigliano- e anche per questo spesso interviene in modo se vogliamo innovativo per provare a migliorare le cose. Ancora una volta mettiamo quindi al centro i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici: chiunque si senta discriminato sappia che, rivolgendosi al proprio delegato di riferimento, in noi troverà sempre una porta aperta verso un diritto mancato”.