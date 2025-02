Regione. Forza Italia: chiusura di campagna elettorale in mare

Venerdì sera sarà la motonave New Ghibli, ancorata al porto di Cesenatico nella zona del Mercato del pesce a Ponente ad ospitare l’evento conclusivo della campagna elettorale di Forza Italia in Emilia-Romagna.

E’ un’idea del candidato Roberto Buda subito accolta di buon grado da Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento di Forza Italia per l’Emilia-Romagna.

“Sarà un momento per stare assieme, mangiare qualcosa e scambiare le ultime idee per chiudere una campagna elettorale che è stata molto impegnativa ma anche coinvolgente e stimolante.

La scelta di chiudere la campagna a bordo di una nave è anche dettata dalla volontà di mettere in evidenza le eccellenze della nostra terra: il mare, la socialità, l’accoglienza ed il buon cibo.

L’Emilia-Romagna è una terra meravigliosa ed ogni occasione per metterne in evidenza gli aspetti più belli è sempre benvenuta”.