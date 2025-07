Regione. Gnassi: “Anche nel Dl Infrastrutture zero euro per la Marecchiese. Ma si finanziano altri progetti con un emendamento ad hoc”

Andrea Gnassi presenta proposte sulla Marecchiese al Decreto Infrastrutture e denuncia: “Ennesimo bluff del Governo. Zero risorse per la SS 258 anche in questo DL. E zero risorse anche nell’emendamento della maggioranza che va a finanziare altri iter progettuali di altri interventi e strade in tutta Italia e non inserisce ancora una vola la SS258. Bocciato anche l ordine del giorno che chiede contributi, con impegni concreti almeno in fatto di progettazione”

“Prima di ogni elezione vi sono promesse e annunci del centrodestra e del governo per una “nuova strada/superstrada Marecchiese” . È successo anche per le Regionali del novembre 2024. Dove denunciammo il bluff della proposta. È solo grazie al Pd che andando contro il vento di promesse senza fondamenta per avere applausi e qualche voto, che poi il Governo ha preso atto che una nuova strada/super strada sia impossibile da realizzare in quel contesto naturale e idrogeologico dove non basterebbero neanche centinaia e centinaia di milioni (che non esistono). Solo l’opera tenace fatta da esponenti del Pd ha chiarito quale è l unica via da percorrere: l avvio della progettazione congiunta tra Anas, Regione e Comuni per una serie di interventi puntuali lungo tutto il tratto per ridurre significativamente i tempi di percorrenza, aumentare la sicurezza stradale e abbattere l’inquinamento nei centri abitati. Esattamente ciò che il Protocollo del 2021 firmato da Provincia e e Comuni sanciva. Tuttavia, anziché fare atti di governo con risorse, dieci mesi più tardi Anas partecipa non a una Conferenza di Servizi con i Comuni per condividere la progettazione ma a un incontro pubblico, il 30 maggio, per la presentazione di un fantomatico “iter progettuale”con partiti di centrodestra. Posto che è davvero surreale e scorretto istituzionalmente che Anas, che è un ente istituzionale, si faccia coinvolgere per fini politici propagandistici, la situazione non si è spostata di un millimetro. Zero iter progettuale, e direi, per forza, perché va fatto in relazione con i Comuni che non sono stati coinvolti. Ancora confermate zero risorse nel Contratto di Programma 2021-2025 tra Ministero Trasporti e Anas, zero risorse nel Decreto infrastrutture E ancora zero nell’emendamento ad hoc al Decreto che inserisce risorse per la progettazione di sei interventi come ad esempio la SS700 Caserta. A oggi e ovunque non c’è ancora nessuna traccia di atti concreti e risorse per la Marecchiese. Il bluff continua”. Così il deputato Dem Andrea Gnassi all’indomani della presentazione di un ordine del giorno al Decreto Infrastrutture con il quale tornava alla carica chiedendo che il Governo si impegnasse a stanziare, concretamente, risorse sulla Marecchiese almeno per la progettazione. Il Governo ha invece tagliato il confronto mettendo la fiducia sul Decreto, ha detto sì a emendamenti per risorse per progettaIone di interventi analoghi alla Marecchiese e ha poi bocciato nella seduta di giovedì sera lo stesso ordine del giorno.

“Se il governo vuole fare davvero, convochi subito un tavolo con Enti locali e Anas. Il Pd come forza politica e i suoi amministratori che hanno indicato l’unica via seria lavoreranno per fare. E non per dire” prosegue Gnassi, che fa quindi un passo indietro e rilancia: “L’opera ss 258 è inserita come titolo nell’accordo di programma MIT-ANAS 2021-2025, ma li non compare nemmeno un euro in tutte le annualità né per avviare e finanziare l’iter progettuale, né per alcun intervento. Come già detto non è previsto alcuno stanziamento neanche nel cosiddetto Dl Infrastrutture (DL 73/2025) che tratta appunto di opere, infrastrutture, investimenti e progettazioni. Mentre è stato approvato un emendamento per il finanziamento di opere indifferibili e urgenti che recita testualmente: “Per addivenire alla celere realizzazione di interventi infrastrutturali indifferibili, ANAS S.p.A. è autorizzata a sviluppare o completare in via prioritaria, nell’ambito dello sviluppo di studi e progettazioni del contratto di programma 2021-2025, la progettazione dei seguenti interventi: SS700 Caserta, il raddoppio della Galleria della Guinza, la variante di Pieve di Teco-Ormea contraforo di Valico Armo-Cantarana, interventi di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale della S.S. 78 Amandola-Mozzano e della la SS 7-ter, tratto Manduria-Grottaglie”.

Da qui la nuova denuncia: “E’ del tutto evidente che non vi è alcun atto del Governo che preveda un qualche finanziamento anche solo per la progettazione degli interventi necessari sulla SS 258 Marecchiese, come già indicati nel Protocollo del 2021 tra Provincia di Rimini e Comuni, né per qualsivoglia “iter progettuale”. Anche negli emendamenti della maggioranza di governo, a differenza delle opere sopracitate per cui sono state individuate risorse almeno per la progettazione, per la SS 258 non è stato previsto e proposto nulla. Zero assoluto ancora una volta”.

Ricordato che “nel 2021 era stato firmato dalla Provincia di Rimini e dai Comuni interessati un Protocollo d’intesa per la mobilità e la viabilità della Valmarecchia finalizzato a ridurre significativamente i tempi di percorrenza, aumentare la sicurezza stradale e abbattere l’inquinamento nei centri abitati”, l’onorevole evidenzia che dopo tante false promesse alla fine si è tornato a quello. “Il 30 maggio è stato addirittura promosso un incontro pubblico organizzato dal Comitato Valmarecchia Futura in cui – era testualmente comunicato – “Anas presenterà l’iter progettuale e la messa in sicurezza SS 258 Marecchiese” con il capo della Direzione Tecnica Anas Ingegnere Luca Bernardini e l’attuale capogruppo parlamentare di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami. Incontro pubblicizzato con manifesti e locandine con tanto di logo della stessa Anas e che ha visto Anas, un soggetto istituzionale del Paese, presentare un supposto “iter progettuale” alla presenza di partiti politici e comitati che altro non era appunto che il ritorno al Protocollo del 2021 e ai suoi possibili sviluppi”.

Da quanto denunciato dagli stessi Comuni interessati, Anas oltre a presentare progettualità in una sede politica e non istituzionale, con forze politiche e Comitati, non ha invece mai presentato ”iter progettuali” o progetti ai Comuni interessati, alla Provincia di Rimini e alla Regione Emilia Romagna, né li ha convocati per avvisarli.

Da qui, le istanze – respinte – di Gnassi al Governo. “Chiediamo si impegni:

1-Ad attivare le procedure necessarie, nell’ambito delle proprie competenze, per assicurare il pieno coinvolgimento degli enti territoriali interessati, così da avviare rapidamente una collaborazione per la progettazione e realizzazione di interventi mirati di riqualificazione e messa in sicurezza della SS 258.

2-A individuare e destinare una prima quota di risorse, formalizzandola in appositi atti formali e programmatori, per finanziare la progettazione di interventi specifici e migliorativi della SS 258.

3-Ad autorizzare ANAS S.p.A. a sviluppare o completare in via prioritaria, nell’ambito dello sviluppo di studi e progettazioni del contratto di programma 2021-2025, la progettazione di interventi infrastrutturali indifferibili sulla SS 258, analogamente a quanto fatto per le altre infrastrutture oggetto dell’emendamento dei relatori citato in premessa”.