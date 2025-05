Regione. In arrivo forti temporali e calo delle temperature: maltempo in pausa solo nel weekend…di Roberto Nanni

Nella giornata di domani, giovedì 22 maggio, ci raggiungerà infatti una perturbazione piuttosto intensa (la numero 7 del mese) che riuscirà a portare forte maltempo al Nord con possibili criticità ed un calo termico. Nel corso delle prossime ore avremo quindi nuvolosità diffusa ma anche molte piogge a carattere di rovesci e temporali, con il rischio di locali fenomeni intensi. Il passaggio di questo nuovo sistema nuvoloso produrrà una azione incisiva al Nord soprattutto in termini precipitazioni (dove non si escludono dei nubifragi) man mano che raggiungerà le regioni centrali, sebbene i suoi effetti vengono previsti meno diffusi ed insistenti sulle aree centro-orientali dell’Emilia-Romagna. Nella giornata di venerdì 23 il Nord-Est ed il Centro saranno ancora soggetti ai residui effetti della perturbazione che, nel frattempo, tenderà ad allontanarsi gradualmente.

Inoltre saranno due giornate anche molto ventose: venti che soffieranno prima da sud-ovest e successivamente da nord, con colpi di vento in prossimità dei temporali. Le temperature oscilleranno fra valori nella media o un po’ sotto: valori minimi tra i 12 e i 14 gradi, massime tra i 19 e i 22.

Nel fine settimana è probabile il transito di un’altra perturbazione in arrivo dal Nord Africa, che si limiterà a lambire solo l’estremo Sud, mentre nel resto d’Italia, così come in Emilia-Romagna, la graduale espansione di un campo di alta pressione manterrà condizioni di prevalente stabilità, a parte dei brevi temporali pomeridiani nelle aree appenniniche limitatamente alla giornata di sabato. Più incerto l’inizio della prossima settimana, quando, a partire da martedì 27, il tempo verrà nuovamente influenzato da altre strutture depressionarie in arrivo dall’Atlantico probabilmente cariche di pioggia. Ma avremo modo riparlarne.