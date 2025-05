Regione. Meteoroby: Nuove perturbazioni in arrivo

Dal 21 al 28 ottobre non mancherà l’ingresso di nuove perturbazioni che si muoveranno attraverso masse di aria caldo-umide dirette verso la nostra Penisola. Nella settimana successiva, quella dal 29 ottobre al 5 novembre, potrebbe formarsi un blocco anticiclonico nel Nord Atlantico in grado di richiamare flussi instabili carichi di precipitazioni verso il Sud e lungo il versante Adriatico, in un contesto termico che si dovrebbe attestare attorno alle medie del periodo o leggermente al di sotto. Insomma, l’autunno, fuori dai canoni in cui ci ha abituato negli ultimi anni, avrebbe modo di far parlare ancora di se… ci aggiorneremo!

Meteoroby