Regione. Organizzazione Pullman Manifestazione Sabato 5 Aprile “Pace, Sovranità e NO UE”

In occasione della manifestazione a sostegno della pace, della sovranità e contro il Rearm-Europe,che si terrà sabato 5 aprile alle ore 15.00 in piazza della Scala a Milano, Democrazia Sovrana e Popolare Emilia Romagna organizza un pullman a sostegno.

Una manifestazione senza simboli di partito ma con solo bandiere italiane, un’occasione per unire in un’unica piazza e non dividere in tante micro-piazze, per dare forza ad una voce unisona per un NO alle politiche guerrafondaie Europee.

Per prenotare un posto sul pullman scrivere a emiliaromagna@ democraziasovranapopolare.it, oppure un messaggio WhatsApp al numero 3498359610.

Il Coordinatore Regionale

Alberto Fontanesi