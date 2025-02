Regione. Questione balneari, Forza Italia: “Vicenda complicata, noi sempre seri e sinceri”

Rosaria Tassinari, deputata e responsabile del coordinamento di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, ha incontrato assieme al presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri e a Roberto Buda, candidato alle elezioni Regionali ed già sindaco di Cesenatico, una delegazione degli imprenditori del settore dei balneari della Romagna.

“La questione è molto complessa, su questo non c’è dubbio – hanno detto Maurizio Gasparri e Rosaria Tassinari – e trovare una soluzione concreta non è facile. C’è la procedura di infrazione dell’Europa che incombe e c’è la giusta e comprensibile preoccupazione dei nostri imprenditori che hanno speso tanto, in tutti i sensi, per sviluppare le loro attività di cui ora temono di vedersi privati.

La bacchetta magica non esiste e quindi non c’è spazio né per promesse mirabolanti né, tanto meno, per la incredibile campagna di astio nei confronti dei nostri balneari che è stata scatenata da chi a sinistra invoca il ‘pugno duro’ da usare verso i gestori che vengono additati come dei privilegiati quando invece il vero valore aggiunto del nostro turismo sta proprio nella professionalità, nella competenza e nell’accoglienza dei nostri gestori.

Forza Italia è sempre stata chiara e sincera e sta portando avanti, anche in Europa, una trattativa che permetta di tutelare il più possibile le parti in causa. E’ ovvio che se il nostro partito avrà una rappresentanza forte ed incisiva in Regione sarà più semplice portare avanti questa battaglia”.