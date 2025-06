Regione. Rosaria Tassinari (FI): “Dal governo attenzione concreta alle strade provinciali. I fondi ci sono, ora serve responsabilità nella spesa”

“Il ripristino dei fondi per la manutenzione delle strade provinciali rappresenta un segnale forte e concreto dell’attenzione del governo verso le infrastrutture e il sistema dei trasporti del nostro Paese” – dichiara l’on. Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice di Forza Italia per l’Emilia-Romagna.

“La disponibilità a reintegrare le risorse per il 2025 – confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – dimostra l’impegno costante dell’esecutivo nel sostenere gli enti locali e nel garantire la sicurezza della viabilità, anche nelle aree meno centrali. Si tratta di un passo importante che seguo con grande attenzione sin dall’inizio.”

“Negli scorsi anni – prosegue – si è registrata una scarsa capacità di spesa da parte di molte Province, ben al di sotto delle risorse effettivamente stanziate. Questo ha portato a una necessaria rimodulazione dei fondi, anche per far fronte agli extracosti dei cantieri legati al Pnrr. Ora il governo è pronto a intervenire nuovamente, prevedendo il ripristino delle risorse già nella fase di conversione del decreto Infrastrutture.”

“È fondamentale però – sottolinea Tassinari – che tutti gli enti coinvolti rispettino le tempistiche e siano in grado di utilizzare i fondi in modo efficiente, evitando sprechi e ritardi. Ogni euro pubblico deve trasformarsi in un’opera utile e concreta per i cittadini.”

“Chi ha cercato di fare polemica su questa vicenda – conclude – lo ha fatto contro l’interesse dei territori. Forza Italia e il governo, invece, continuano a lavorare seriamente per garantire infrastrutture moderne e sicure, a partire da quelle più vicine alla vita quotidiana delle persone, come le strade provinciali.”

On. Rosaria Tassinari

Deputata e coordinatrice Regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia