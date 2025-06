Regions’ Cup San Marino 2025: domani la finale allo stadio di Acquaviva

La XIII edizione di UEFA Regions’ Cup è pronta ad eleggere la propria regina. All’ultimo atto sono arrivate meritatamente Aragón, trionfante nel Gruppo A condiviso con la NAT San Marino, e Dolno?l?ski – che questa competizione l’ha già vinta in due circostanze. La sfida si disputerà alle 20:45 allo stadio di Acquaviva: ingresso gratuito all’impianto, con diretta televisiva gratuita di Titani.tv (sul territorio italiano e sammarinese). Per l’importante appuntamento, sulla medesima piattaforma OTT della FSGC, sarà proposto anche il commento audio-descrittivo a favore di tifosi ciechi.

Nel pomeriggio di oggi, presso la sala stampa del San Marino Stadium, allenatori e capitani delle squadre finaliste hanno incontrato i media in vista dell’ultimo atto della competizione. Il tecnico del Dolno?l?ski, Jacek Ko?odziejczyk, ha sottolineato come “la squadra sta bene, siamo contenti delle nostre prestazioni nel torneo fino a questo punto e siamo determinati nell’affrontare la finale di domani. Siamo consapevoli delle qualità di Aragón, del resto sono la squadra che ha creato e segnato di più in questa fase finale. Dal canto nostro, noi abbiamo concesso solo una rete, trovando soddisfazione nel gioco di ripartenza: ci auguriamo possa essere la chiave anche domani”.

Dal canto suo, Richi Civera – selezionatore di Aragón – gioca a carte scoperte: “La squadra arriva a questo appuntamento in uno stato di forma perfetto, forse nel suo miglior momento. Siamo cresciuti progressivamente in questa settimana, come confermano i dati rilevati tanto per il rendimento difensivo quanto offensivo. Può saltare all’occhio le reti segnate o le occasioni create, ma non va dimenticato che questa squadra ha subito un solo gol nelle ultime undici partite disputate. Rispettiamo il Dolno?l?ski e la loro maggiore esperienza internazionale: hanno già vinto la UEFA Regions’ Cup due volte e qualcuno di loro era in campo nella finale di sei anni fa. Sono molto compatti e concreti, penso che il pubblico potrà assistere ad una bellissima finale”.

Più unica che rara la storia di Karol Losin, difensore e capitano di Aragón ma di origini polacche: “Sarà una partita molto speciale per me. Non nascondo che quando ho visto l’esito dell’Intermediate Round e del successivo sorteggio del Torneo Finale a marzo, speravo fortemente di poter affrontare il Dolno?l?ski all’ultimo atto della competizione. Non vedo l’ora di scendere in campo, per me affrontare dei “colleghi” polacchi rappresenta un’ulteriore motivazione. In generale, siamo molto motivati: per tutti noi si tratta della prima esperienza all’estero e credo abbiamo fatto una fase di avvicinamento alla finale straordinaria. Sono convinto che anche il pubblico potrà divertirsi, viste le qualità di entrambe le formazioni: del resto, si affronteranno il miglior attacco e la miglior difesa del torneo, mi auguro potremo essere noi ad uscirne da vincitori”.

Per il Dolno?l?ski ha parlato alla stampa anche Pawel Niemienionek, uno dei giocatori risparmiati da mister Ko?odziejczyk nell’ultimo impegno del Gruppo B – dal momento che i Polacchi erano già certi dell’approdo in finale. “Ci siamo preparati molto bene per questa partita e, come ha già detto il mister, abbiamo giocato nove partite sino ad ora e ci sentiamo pronti per la sfida di domani. Sappiamo che Aragón ama controllare possesso del pallone; abbiamo tuttavia un nostro piano partita e adotteremo le contromisure che ci auguriamo possano portarci alla partita”. Il difensore polacco ha fatto parte della selezione regionale che ha trionfato in Baviera nel 2019: “Non mi era mai capitato di giocare una partita con cinque rigori assegnati nei tempi regolamentari, come in Baviera, men che meno una finale. Fortunatamente siamo riusciti a prevalere e a vincere il titolo, è stata una sfida che sarà ricordata a lungo. Ricordo che era molto caldo ed è piuttosto difficile giocare in quelle condizioni, come lo è in questi giorni. Qualcuno di noi ha già avuto esperienza di una finale di UEFA Regions’ Cup, spero possa fare la differenza nei momenti topici della partita e aiutare a spostare l’esito dell’incontro dalla nostra parte”.

Una novità dedicata alla finale è la possibilità di vincere due palloni ufficiali della UEFA Regions’ Cup San Marino 2025 firmati dalle squadre. Oltre all’evento di distribuzione di palloni replica che è stato predisposto per ogni incontro del torneo – infatti – nella sola finale è prevista l’occasione di portarsi a casa un pallone originale, con tanto di firme dei protagonisti. Nel corso dell’intervallo, domani, saranno estratti due biglietti cui saranno associati i due palloni ufficiali con firme dei giocatori: chi sarà in possesso del tagliando vincente potrà così assicurarsi un ricordo della prima UEFA Regions’ Cup mai organizzata sul territorio della Repubblica di San Marino.

FSGC | Ufficio Stampa