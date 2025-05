Renato Serra. La luce si è spenta’, in Malatestiana arriva il libro scritto dal professore Carlo Dolcini. Appuntamento per sabato 15 febbraio alle ore 17:00 | Ingresso libero

Sabato 15 febbraio alle ore 17:00, nell’Aula Magna della Malatestiana si terrà la presentazione del libro ‘Renato Serra. La luce si è spenta’ (Panozzo Editore, 2025) di Carlo Dolcini. L’evento, proposto nell’ambito delle celebrazioni per il 110° anniversario della morte dell’illustre cesenate, sarà introdotto dai saluti dell’Assessore alla Cultura Camillo Acerbi, a cui seguiranno gli interventi di Carlo Dolcini, Marino Biondi e Tommaso Panozzo.

Carlo Dolcini analizza alcuni aspetti di Renato Serra, cercando di approfondirne la figura: viene così ricostruita la genealogia del letterato romagnolo a partire dalla fine del Cinquecento. Accurato inquadramento è poi fornito a Partenza di un gruppo di soldati per la Libia, uno di quegli scritti accumulati nel cassetto e pubblicato solo postumo, inviato dal Serra, ancora in bozza, a Luigi Ambrosini e Benedetto Croce, due fra i pochissimi amici con cui Renato parlava di arte o schiudeva se stesso. L’Autore traccia poi un parallelismo con alcuni scrittori coevi come Kafka e Proust o posteri, come Elsa Morante. Infine il tema dell’eredità di Renato Serra nelle parole di Manara Valgimigli, Concetto Marchesi e Antonio Gramsci.

Carlo Dolcini è stato professore associato di Storia della filosofia medievale (Università di Bologna) e ordinario di Storia medievale (Università di Udine e di Bologna). Consulente storico per il film Ferrari di Michael Mann, per Panozzo Editore è autore di La prima salita del Gran Sasso. La vera data (1563), 2023, e Luci del varietà. Il primo film di Federico Fellini? (2024).

Cesena, 10 febbraio 2025