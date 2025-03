Repubblica Ceca e Bellaria Igea Marina ancora più vicine: Ufficiale il gemellaggio con il comune boemo di Doubravcice

“Un’iniziativa che fa parte di un più ampio percorso di avvicinamento alla Repubblica Ceca, alla città di Praga e alla cintura metropolitana più prossima alla capitale, un progetto dai profondi risvolti culturali che apre interessanti scenari di collaborazione anche nell’ottica di partecipazione e candidatura a progetti europei”: così il Sindaco Filippo Giorgetti commenta il patto di gemellaggio ora divenuto ufficiale tra Bellaria Igea Marina e Doubrav?ice, piccolo comune della Boemia Centrale, proprio alle porte di Praga.

Teatro della firma, l’Aeroporto Federico Fellini di Rimini, dove il legame tra le due realtà è stato messo nero su bianco dai due primi cittadini, Giorgetti per la città di Panzini e Jaroslav Prkno per il comune ceco. “L’atto formale, che segue quello svoltosi in Consiglio Comunale, è avvenuto in un luogo dall’alto valore simbolico, anche alla luce dei tre voli che collegheranno i nostri territori dalla primavera all’autunno.” Collegamenti preziosi in prospettiva turistica, ma soprattutto ponte che potrà favorire lo scambio culturale alla base del gemellaggio tra Doubrav?ice e Bellaria Igea Marina. “Un patto che nasce dalla richiesta avanzata dal comune ceco, che abbiamo accolto e che potrà essere volano di partenariati e collaborazioni tra le nostre due realtà: poggiando su principi nobili come la conoscenza, la comprensione e la pace fra popoli, ed avvicinandoci ulteriormente, a trentacinque anni dalla Caduta del Muro di Berlino, a quella Boemia centrale che è culla di valori e grandi tradizioni.”

Nel corso della giornata, una delegazione proveniente dalla Repubblica Ceca è stata condotta in visita a Bellaria Igea Marina presso serre e coltivazioni di alcune aziende agricole del territorio. A seguire, un incontro con Bim Servizi e una rappresentanza delle categorie economiche al Palacongressi, per terminare con altri due momenti di ritrovo: uno con la Protezione Civile ed uno con gli amministratori locali presso la sala del Consiglio Comunale di Bellaria Igea Marina.

L’azione condotta con la comunità di Doubrav?ice, che si trova nel distretto di Kolín ed a pochi chilometri da Praga, va ad affiancarsi infatti al più ampio legame stretto con la capitale mitteleuropea, in particolare con il Distretto municipale di Praga 2, “dove la nostra città, rappresentata dall’Assessore Milena Casali, di recente ha avuto l’onore di essere ospite in occasione dei ‘Giorni dell’amicizia tra Italia e Repubblica Ceca’. Una visita utile a consolidare un sodalizio culturale e artistico alimentato, non di meno, dalla collaborazione avviata dalle nostre rispettive realtà musicali, quella di Praga e quella di Bellaria Igea Marina, grazie al fruttuoso progetto avviato da Ilaria Mazzotti, direttrice di Accademia InArte, e da Milena Mackova.”

Comune di Bellaria Igea Marina