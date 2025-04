Residenze fiscali e San Marino World: seduta congiunta delle Commissioni Consiliari il 28 aprile

Si terrà lunedì 28 aprile 2025, dalle ore 15.00 alle 19.30, una seduta congiunta delle Commissioni Consiliari Permanenti Affari Esteri e Finanze, convocata su disposizione dei Presidenti Michele Muratori e Silvia Cecchetti. L’incontro, in seduta pubblica, rappresenta un passaggio significativo nel dibattito istituzionale avviato in Consiglio Grande e Generale sul tema delle residenze fiscali non domiciliate.

I temi al centro del confronto

L’ordine del giorno prevede:

Comunicazioni (trattate al termine)

Prosecuzione del dibattito a seguito del riferimento del Congresso di Stato sull’evoluzione delle residenze fiscali non domiciliate e sulle attività della società San Marino World S.r.l., oggetto di un Ordine del Giorno approvato nella seduta consiliare del 19 febbraio 2025.

L’appuntamento segue il crescente interesse istituzionale e mediatico sulle residenze connesse ad agevolazioni fiscali in territorio sammarinese, con riflessi sul piano della credibilità internazionale, della trasparenza e della competitività economica del sistema.

Partecipazione aperta a tutti i Consiglieri

La seduta è aperta anche ai Consiglieri non membri delle due Commissioni, i quali potranno contribuire al dibattito, in un momento di alta sensibilità politica per il Paese su temi chiave di fiscalità, promozione economica e posizionamento internazionale.