Resilience 2025: al Teatro Verdi di Cesena un evento di kickboxing che promuove i valori di disciplina, rispetto e autostima

Sabato 3 maggio, il Teatro Verdi di Cesena ospiterà la settima edizione di Resilience, un evento che unisce competizione sportiva e intrattenimento, promuovendo attraverso la kickboxing i valori fondamentali di disciplina, rispetto e autostima. L’iniziativa, organizzata da ASD Kick Boxing Team Cesena e ASD Profight di Bellaria, con il patrocinio del Comune di Cesena, è un’occasione unica per gli appassionati di sport da contatto.

Resilience 2025 si distingue non solo per il livello agonistico, ma anche per l’approccio educativo che intende deviare i giovani da attività illegali, avvicinandoli a pratiche sportive regolamentate e costruttive. Le due associazioni, affiliate alla Federkombat (Federazione Nazionale riconosciuta dal CONI), vantano oltre 15 anni di esperienza nella promozione di corsi ed eventi di kickboxing e Muay Thai a livello provinciale e nazionale.

“Eventi come questo – ha commentato l’Assessore allo Sport Christian Castorri – dimostrano l’importanza di promuovere la cultura sportiva e far conoscere discipline spesso considerate minoritarie. La nostra città ha bisogno di iniziative che diano visibilità a sport che trasmettono valori positivi, come la disciplina e il rispetto, contrastando comportamenti negativi.”

Resilience non è solo una competizione, ma una celebrazione dello sport come strumento di crescita personale e integrazione sociale. La manifestazione si propone di far emergere i valori positivi degli sport da contatto, promuovendo una sana cultura della competizione.

L’evento si articolerà in due fasi: dalle 16:00 gli amatori scenderanno sul ring per le prime gare, mentre a partire dalle 20:30 i professionisti daranno vita al main card, un momento di alta intensità agonistica. La serata includerà anche le selezioni per il Fight Clubbing, il più grande evento italiano di sport da combattimento, con 15 incontri per esordienti e 11 match per professionisti.

I biglietti sono disponibili al costo di 13 euro per la precard e 20 euro per il main card. È possibile acquistare i biglietti online o direttamente sul posto, contattando il numero 349 4309467. Per chi acquista online, sarà possibile scegliere il posto in platea per l’evento serale. Inoltre, sarà possibile prenotarsi per una cena VIP nelle logge del primo piano, direttamente sopra il ring.

Il successo dell’evento è anche merito degli sponsor, che ogni anno sostengono la manifestazione. Durante la cerimonia di premiazione, i principali sponsor saliranno sul ring per consegnare la coppa al vincitore.

Il Teatro Verdi si trova in via Luigi Sostegni e offre comodi parcheggi nelle vicinanze, come il parcheggio ex Comandini e il parcheggio Osservanza.