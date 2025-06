Respinti i ricorsi, rimangono in carcere i cugini di Saman

Rimangono in custodia cautelare in carcere i due cugini di Saman Abbas, condannati all’ergastolo dalla Corte di assise di appello di Bologna, il 18 aprile, per l’omicidio della 18enne a Novellara di Reggio Emilia.

Il tribunale del Riesame bolognese, dopo un’udienza del 30 maggio, ha infatti respinto i ricorsi delle difese del 38enne Noman Ulhaq e del 32enne Ikram Ijaz, contro la misura emessa dai giudici di appello (su richiesta della Procura generale) ed eseguita l’8 maggio.

I due pachistani erano stati assolti nel processo di primo grado a Reggio Emilia con sentenza del 19 dicembre 2023 che li aveva scarcerati nell’immediato.

Un verdetto ribaltato però dalla Corte d’assise d’appello: ergastolo per loro così come era stato confermato ai genitori della ragazza, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, mentre era stata aumentata da 14 a 22 anni la pena per lo zio Danish Hasnain.

Il collegio del Riesame (presidente Pier Luigi di Bari, giudice relatore Silvia Monari) depositerà le motivazioni del rigetto entro 45 giorni.

Ansa