Resto del CarlinoSan Marino, il nuovo Portogallo: “Tasse al 6 per cento per dieci anni”. Così il Titano attira i pensionati

San Marino, 22 marzo 2024 – Un paradiso fiscale dove si parla dialetto romagnolo. Sessanta chilometri quadrati, quasi 35mila abitanti. San Marino sta vivendo una stagione burrascosa sotto il profilo politico (il Parlamento è appena stato sciolto e si andrà a nuove elezioni il prossimo 9 giugno), ma assai vivace e intensa dal punto di vista economico.

L’aria a 750 metri sembra far particolarmente bene, non solo alle aziende e alle società finanziarie, ma anche e soprattutto agli sportivi, agli anziani e (non è uno scherzo) a chi possiede una barca.

Così il monte Titano, a due passi da Rimini e dalle spiagge più affollate d’Europa, si è trasformato in una calamita d’interessi. Partiamo dalla residenza atipica per pensionati. Ebbene, consente per un periodo di 10 anni una tassazione al 6% per coloro che prendono residenza per la prima volta e che godono di redditi superiori a 50mila euro o un patrimonio personale superiore a 300mila euro.