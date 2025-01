Riapertura del refettorio e della cucina della Scuola Elementare di Borgo Maggiore “La Roccia”

La Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, unitamente al Dipartimento Istruzione, comunica che, come da programma, a partire dalla data odierna, il refettorio e la cucina della Scuola Elementare di Borgo Maggiore “La Roccia” sono nuovamente a disposizione per i servizi scolastici.

“Esprimo un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati affinché il disagio fosse contenuto e adeguatamente gestito.” –dichiara il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini- “Un particolare riconoscimento va alla Direzione della Scuola Elementare, al personale e ai funzionari dell’Azienda di Stato per i Lavori Pubblici, dell’Azienda di Stato per i Servizi Pubblici, del Servizio Prevenzione e Protezione e del Dipartimento Prevenzione dell’ISS, per aver svolto gli interventi necessari con tempestività e impegno, consentendo di ridurre al minimo i disagi e rispettare i tempi previsti; ai nostri giovani alunni, al personale docente e ausiliario per aver dimostrato grande maturità e pazienza in questo complicato periodo di tempo che ha convolto il loro plesso”.