Riapertura Filiale Cailungo per Banca di San Marino

San Marino, mercoledì 30 luglio 2025 – Torna pienamente operativa la filiale di Cailungo della Banca di San Marino, rinnovata e pronta a offrire servizi ancora più efficienti, nel segno dell’attenzione alle esigenze del Cliente.

Un taglio del nastro simbolico per la riapertura della filale di Cailungo della Banca di San Marino, che torna pienamente operativa dopo un intervento volto a ottimizzare gli ambienti nell’ottica della migliore esperienza e maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi per la Clientela. Una riapertura festeggiata dai vertici, dalla dirigenza e dal personale BSM, insieme al Capitano di Castello e al Parroco di Borgo Maggiore.

La principale novità è rappresentata dalla realizzazione di una nuova Area self attiva 24 ore su 24, dotata di uno sportello ATM evoluto che consente di effettuare in autonomia un’ampia gamma di operazioni bancarie, in totale sicurezza e in qualsiasi momento della giornata, evitando così attese allo sportello. Spazio anche alla consulenza per privati e aziende, grazie alla presenza in Filiale di un gestore dedicato.

“L’evoluzione delle filiali – sottolinea il Direttore Generale Aldo Calvani – rispecchia la nostra visione di banca moderna, che sa innovare a partire dalla centralità del cliente. Vogliamo che ogni nostra Filiale sia un punto di riferimento che coniuga la relazione personale con la praticità degli strumenti tecnologici. Con il potenziamento della Filiale di Cailungo offriamo alla nostra Clientela, e a tutta l’utenza, ambienti e servizi coerenti con la visione di una Banca sempre più vicina alle esigenze delle persone.”

La riorganizzazione della filiale di Cailungo, la più “giovane” di BSM, nata nell’ambito della collaborazione tra la Banca e lo Stato per la realizzazione dei due parcheggi multipiano a servizio dell’ISS, si inserisce all’interno di un più ampio piano di sviluppo, che mira a rafforzare il legame con il territorio offrendo servizi sempre più accessibili, veloci e personalizzati.

Banca di San Marino – Filiale di Cailungo: orari di apertura al pubblico da lunedì a venerdì:

mattina 8.30-13.00 | pomeriggio solo su appuntamento 14.30 – 16.00