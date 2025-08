Riccione, 72 ore di sport vista mare: è partita la Wellness Academy in piazzale Roma

È iniziata ieri, lunedì 4 agosto, con una grande partecipazione di pubblico, la Riccione Wellness Academy, il progetto gratuito di fitness all’aria aperta che fino al 24 agosto trasformerà piazzale Roma in una vera e propria palestra a cielo aperto, affacciata sul mare. L’iniziativa prevede ben 72 ore di attività fisica gratuite in 21 giorni, ed è aperta a tutti, turisti e residenti, senza limiti di età o livello di preparazione.

Il primo giorno ha visto decine di tappetini colorati stesi sulla piazza e tantissimi partecipanti pronti ad allenarsi al ritmo del mare, tra lezioni mattutine di yoga e pilates e sedute pomeridiane di allenamento funzionale e fit dance. A condurre le attività sono istruttori professionisti selezionati da Fluxo Movement, realtà locale specializzata nel fitness outdoor.

Due le fasce orarie giornaliere: all’alba, dalle 6:00 alle 8:00, spazio a pratiche rigeneranti come hatha yoga, vinyasa, pilates, qi gong e momenti di meditazione per un dolce risveglio del corpo e della mente. Il pomeriggio, dalle 18:30 alle 20:30, è invece dedicato a sessioni più intense e dinamiche con intensive yoga, circuit training, total body e fit dance.

Per partecipare non è richiesta alcuna attrezzatura specifica: basta un tappetino, e per chi ne fosse sprovvisto, il Comune ne mette a disposizione gratuitamente 100. “Riccione Wellness Academy è un invito a vivere l’estate in movimento, in sintonia con i valori di sport, benessere e inclusione che la nostra città promuove”, sottolineano dal Comune.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio cartellone di eventi della Riccione Music City e abbraccia i valori di Italia dei Giochi, il programma promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026, in collaborazione con Coni e Cip, per portare lo spirito olimpico e paralimpico su tutto il territorio nazionale.

Attraverso questo progetto, Riccione conferma il proprio impegno nella promozione di uno stile di vita attivo, inclusivo e sostenibile, avvicinandosi simbolicamente – e concretamente – ai Giochi Olimpici e Paralimpici italiani del 2026.