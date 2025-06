Riccione, A14: revocata la chiusura notturna in uscita, ma occhio ai lavori

Novità per gli automobilisti che transitano sulla A14 Bologna-Taranto nei pressi di Riccione. La chiusura dell’uscita della stazione di Riccione, inizialmente programmata per questa notte, è stata cancellata. Tuttavia, i lavori di pavimentazione proseguono, e la stazione resterà inaccessibile in entrata per chi viaggia verso Bologna e Ancona, con inevitabili deviazioni per i conducenti.

Cancellata la Chiusura in Uscita

Gli automobilisti possono tirare un sospiro di sollievo: dalle 21:00 di oggi, 10 giugno, alle 5:00 di domani, l’uscita di Riccione sulla A14 resterà aperta, contrariamente a quanto annunciato in precedenza. La revoca della chiusura elimina un disagio per chi aveva pianificato di lasciare l’autostrada in questa località, garantendo maggiore fluidità al traffico in uscita.

Lavori in Corso: Ingressi Bloccati

Nonostante la buona notizia, i lavori di manutenzione della pavimentazione non si fermano. La stazione di Riccione sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni – verso Bologna e verso Ancona – nello stesso arco orario, dalle 21:00 di oggi alle 5:00 di domani. Questo intervento, necessario per migliorare la sicurezza e la qualità del manto stradale, richiede deviazioni per chi deve accedere all’autostrada.

Percorsi Alternativi per gli Automobilisti